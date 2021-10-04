【恒大3333】中國恒大、恒大物業開市前停牌 恒大物業︰待刊可能全面要約公司股份公告
股市 16:21 2021/10/04
中國恒大 （03333） 、恒大物業 （06666） 分別公布，於上午9時正起短暫停止買賣。因此，與該公司有關的所有結構性產品亦同時短暫停止買賣。恒大物業中午公布，有待刊發一份根據香港公司收購及合併守則而作出及構成內幕消息及可能全面要約公司股份的公告。恒大則公布有待刊發一份載有內幕消息的主要交易公告。
合生創展傳收購恒大物業51%股權，詳見【下一頁】
內媒引述知情人士指，合生創展 （00754） 擬收購恒大物業約51%股份，獲得恒大物業控股權，交易金額或逾400億元。
恒大汽車 （00708） 股價低開近6%，開報2.84元，午後倒升34%高見4.07元，收報3.9元升29.1%，成交11億元；恒騰 （00136） 低開4.3%，開報2.21元，午後倒升近13%高見2.61元，收報2.53元，升9.5%，成交2.3億元。
至於恒大股價上日收報2.95元，至於恒大物業股價上日收報5.12元。
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責任編輯︰梁浩碩
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