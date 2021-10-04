【港股市況】恒生指數假後低開96點　聯想逆市升7%（不斷更新）

美股上周五向上，道指升482點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數假後料低開153點，恒指料開報24392點。滙豐 （00005） ADR折合報41.07元，較港收市價高0.12元或0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報457.92元，較港收市價低3.48元或0.8%。

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即市走勢︰

【09：28】中國乳業股龍頭伊利股份（滬：600887）據報正研究對主攻嬰幼兒配方奶粉生產商澳優乳業 （01717） 的潛在收購。澳優股價逆市升5.7%，開報8.5元。

【乳業股】伊利據報考慮收購 澳優︰生產經營一切正常、股價升逾5%

【09：23】恒生指數開報24478點，跌96點。恒生科技指數跌0.8%，報6054點。友邦 （01299） 逆市升2%；聯想 （00992） 升逾7%；騰訊 （00700） 升近2%；恒大汽車 （00708） 跌近6%。

【紅籌CDR】聯想集團遞交科創板上市申請 擬發行不超過13.38億股

【09：13】期指開報24329點，跌199點或0.8%。

【09：12】恒生指數公司公布，將於11月19日（星期五）公布第三季度恒生指數系列檢討結果。 恒生指數系列的成份股變動將於12月6日（星期一）生效。

【08：57】恒指黑期升約32點，報24451點；道指期貨跌54點，報34271點。

【08：57】中國恒大、恒大物業開市前停牌

【08：39】恒大擔保美元債券到期 若未能償付或觸發交叉違約風險

【07：45】港股ADR收報24392點，跌153點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報41.07元，較港收市價高0.12元或0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報457.92元，較港收市價低3.48元或0.8%。

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【07：30】美經濟數據向好，新冠肺炎藥物研發再有突破，加上市場憧憬美眾院批准基建草案，美股上周五向上，道指報34326點，升482點；標指報4357點，升49點或1.2%；納指報14566點，升0.8%。一周計，道指、標指、納指仍分別累跌1.4%、2.2%、3.2%。

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【開市9點半】恒大擔保美元債到期 陳茂波稱對本地銀行風險甚微 Tesla第三季交付創新高

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責任編輯︰梁浩碩