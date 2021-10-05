【恒指夜期+ADR】夜期僅跌29點　美團ADR低港1.5%　阿里美股低港0.8%（不斷更新）

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夜期跌幅急收窄，僅跌29點，收報23945點。中概股延續跌勢，與恒生科技指數襯託的納指金龍指數，跌3.3%，收報9838點，反映中概股走勢仍欠佳，在港創新低的阿里巴巴，其美股較港再低0.8%，不過盤中一度倒升。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 40.65 +0.4% 美團ADR 233.26 -1.5% 騰訊ADR 450.39 -1.4% 阿里巴巴美股 135.93 -0.8%

踏入第四季，港股10月開局疲弱，險守24000關，當中美團 （03690） 、藥明生物 （02269） 及阿里巴巴 （09988） 分別拖低恒指82點、 77點及65點，銀行股亦走弱。

港股收市情況：

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*同場加映*【ET財智Talk】港股第四季有望反彈？滙豐劉紹文教揀新舊經濟

港股假後向下，恒生指數開報低開96點，早段跌幅擴大至逾600點，一度跌穿24000點關口。恒生指數收報24036點，跌539點，成交近1133億元。恒生科技指數跌2.1%，報5973點。恒大汽車 （00708） 逆市升29%；聯想 （00992） 升近一成；阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾3%；康希諾生物 （06185） 跌近23%；藥明生物 （02269） 跌逾8%。

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焦點新聞︰

【名家看法】張憶東：港股仍在底部區域「磨底」 美股趨波動港股或發揮「避風港效應」（推薦十股）

【名家看法】安安投資馮時煖：中央處理債務違約有經驗 不見很多資金流出本港

即市走勢︰

【03：00】夜期跌29點，收報23945點。

【23：01】夜期跌149點，報23825點

【22：21】夜期跌2點，報23972點。

【20：12】夜期升96點。

【18：11】恒指夜期升88點，報24056點，高水20點。

【16：10】恒生指數收報24036點，跌539點，成交近1133億元。恒生科技指數跌2.1%，報5973點。恒大汽車 （00708） 逆市升29%；聯想 （00992） 升近一成；阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾3%；康希諾生物 （06185） 跌近23%；藥明生物 （02269） 跌逾8%。

【16：01】恒生指數U盤前跌552點，報24023點。（不斷更新）

【15：46】阿里巴巴 （09988） 尾市跌逾3%，破底低見137.1元，成交46億元。

【15：28】摩根士丹利料泡泡瑪特股價短期內大概率將上升 予「增持」評級、目標價76元

【15：18】粵海制革 （01058） 尾市升1.1倍，破頂高見1.01元，成交4590萬元。

【15：14】阿里巴巴 （09988） 跌近3%，破底低見138.1元；騰訊 （00700） 跌1%；美團 （03690） 、小米 （01810） 跌近4%。

【15：13】港股尾市跌約554點，報24020點；科指跌2.1%，報5974點。

【14：57】大摩：中港未通關零售難再反彈 重申希慎估值最吸引

【14：52】藥明生物 （02269） 午後跌幅擴大，曾跌近一成，低見113.9元，最新跌逾8%，報115.8元。

【14：22】恒大汽車 （00708） 升三成，高見3.97元；恒騰 （00136） 升逾11%，高見2.59元。

【14：20】大市跌幅再擴大至逾600點，恒指跌640點，報23935點；科指跌2.3%，報5959點。

【14：12】潤電 （00836） 跌幅擴大至一成，低見20.15元；中國電力 （02380） 跌逾8%；龍源電力 （00816） 跌逾6%。

【14：11】大市跌約565點，續於24000點爭持。

【14：10】恒大汽車 （00708） 升幅擴大至近29%，高見3.89元，成交6.8億元。

【13：31】舜宇 （02382） 股價跌近半成，低見195.1元。

【13：21】恒大汽車 （00708） 午後升幅擴大至17%，高見3.61元。

【13：10】恒地 （00012） 午後升逾1%；新世界 （00017） 升逾2%；信置 （00083） 升逾1%。另一方面，新地 （00016） 跌0.2%；長實 （01113） 跌0.6%。

【13：00】港股午後初段跌近500點，報24091點，跌484點；科指跌1.6%，報6004點。

【12：00】恒生指數半日跌553點，報24022點，成交662億元。恒生科技指數跌近2%，報5982點。醫藥股挫，康希諾生物 （06185） 跌逾24%；恒大汽車 （00708） 倒升10%；聯想 （00992） 升10%；美團 （03690） 跌近4%。

【11：52】粵海制革逆市升逾9成 此前控制權易手、涉國有資產內部重組

【11：51】恒大汽車 （00708） 升逾12%，高見3.4元。

【11：48】港股中午收市前跌約550點，報24024點。

【11：44】康希諾生物 （06185） 一度跌穿200元關口，低見193.8元，最新跌近26%，報204元。

【11：40】體育用品股向下，安踏 （02020） 跌逾4%；李寧 （02331） 跌逾3%；特步 （01368） 跌逾2%。

【11：37】恒大汽車 （00708） 最新倒升近9%，高見3.29元。

【11：36】大市最新跌逾500點，於24000點水平爭持。

【11：26】國家能源局印發文件擬提升電網接入服務水平 發電板塊股價齊向下

【11：19】本港地產股個別發展，恒地 （00012） 逆市升0.2%；新地 （00016） 跌0.4%；新世界 （00017） 、信置 （00083） 升逾1%；長實 （01113） 跌逾1%。

【香港樓市】政府擬全面規劃新界北料建40至50萬住宅 本港地產股靠穩

【11：09】康希諾生物 （06185） 跌幅最新擴大至逾22%，低見210.4元。

【11：07】友邦 （01299） 跌幅擴大至3%，低見87.05元。

【11：02】比亞迪 （01211） 最新逆市靠穩升近0.1%。比亞迪9月份新能源汽車產量7.11萬輛，按年增長258.9%；今年累計生產34.17萬輛，按年升207.8%。

【電動車】比亞迪9月新能源車銷量升2.6倍至7.1萬輛 整體汽車銷量升九成

【10：58】聯想 （00992） 升幅擴大至一成，高見9.32元，成交5.3億元。

【10：52】騰訊 （00700） 逆市轉升0.3%，高見470元。

【10：50】攜程 （09961） 逆市升5%，高見247.8元。

【攜程9961】遭舉報強逼酒店二選一 內地預訂平台攜程：堅決支持酒店行業公平競爭

【10：45】內媒引述知情人士指，內房合生創展 （00754） 擬收購恒大物業 （06666） 約51%的股份，獲得恒大物業控股權，交易金額或超過400億港元。

【10：24】康希諾生物 （06185） 最新跌逾17%；藥明生物 （02269） 跌逾7%；復星醫藥 （02196） 跌逾15%；中生製藥 （01177） 跌逾6%，破底低見6.03元。

【10：19】大市跌勢略為喘定，恒指跌幅略收窄至約450點，報24125點。科指跌1.4%，報6012點。

【10：10】IMAX CHINA （01970） 逆市升4%。據燈塔專業版數據，截至昨日11時12分，國慶檔總票房（含預售）已突破15億元人民幣。

【10：07】港股跌幅擴大至逾600點，報23922點，跌653點；科指跌2.6%，報5942點。

【10：05】阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，破底低見138.6元；騰訊 （00700） 跌1%；美團 （03690） 、小米 （01810） 跌逾3%；京東 （09618） 跌逾4%。

【10：04】傳富豪汽車最快今日公布IPO詳情 估值最高達1950億元

【10：03】恒指一度跌穿24000點，低見23993點，最新報24013點，跌561點；科指跌2.1%，報5971點。

【09：58】卜蜂國際復牌股價升14% 獲泰國大股東提私有化溢價兩成、另發盈警

【09：53】大市跌500點，跌至24000點水平。

【09：53】多隻新冠醫藥股下挫至少一成 華爾街分析師看好默克口服新冠藥、稱將改變疫情格局

【09：50】粵海制革 （01058） 逆市升近七成，破頂高見0.85元。

【09：45】合生創展今早停牌 擬收購港上市公司、恒大等今早停牌今未公布原因

【09：44】復星醫藥 （02196） 跌近兩成，低見32元。

【09：40】大市跌幅擴大至逾400點，恒指跌446點，報24129點。

【09：35】大市早段跌逾200點，恒指跌231點，報24344點；科指跌1.1%，報6032點。

【09：32】電力股早段向下，潤電 （00386） 跌逾3%；中國電力 （02380） 跌逾3%；龍源電力 （00916） 跌逾6%。

【09：28】中國乳業股龍頭伊利股份（滬：600887）據報正研究對主攻嬰幼兒配方奶粉生產商澳優乳業 （01717） 的潛在收購。澳優股價逆市升5.7%，開報8.5元。

【乳業股】伊利據報考慮收購 澳優︰生產經營一切正常、股價升逾5%

【09：23】恒生指數開報24478點，跌96點。恒生科技指數跌0.8%，報6054點。友邦 （01299） 逆市升2%；聯想 （00992） 升逾7%；騰訊 （00700） 升近2%；恒大汽車 （00708） 跌近6%。

【紅籌CDR】聯想集團遞交科創板上市申請 擬發行不超過13.38億股

【09：13】期指開報24329點，跌199點或0.8%。

【09：12】恒生指數公司公布，將於11月19日（星期五）公布第三季度恒生指數系列檢討結果。 恒生指數系列的成份股變動將於12月6日（星期一）生效。

【08：57】恒指黑期升約32點，報24451點；道指期貨跌54點，報34271點。

【08：57】中國恒大、恒大物業開市前停牌

【08：39】恒大擔保美元債券到期 若未能償付或觸發交叉違約風險

【07：45】港股ADR收報24392點，跌153點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報41.07元，較港收市價高0.12元或0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報457.92元，較港收市價低3.48元或0.8%。

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【07：30】美經濟數據向好，新冠肺炎藥物研發再有突破，加上市場憧憬美眾院批准基建草案，美股上周五向上，道指報34326點，升482點；標指報4357點，升49點或1.2%；納指報14566點，升0.8%。一周計，道指、標指、納指仍分別累跌1.4%、2.2%、3.2%。

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【開市9點半】恒大擔保美元債到期 陳茂波稱對本地銀行風險甚微 Tesla第三季交付創新高

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一鍵攞齊全 港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

責任編輯︰梁浩碩