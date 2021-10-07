【恒大3333】恒大擔保美元債券到期3日尚未付還款　或引發交叉違約

▲ 【恒大3333】恒大擔保美元債券到期 若未能償付或觸發交叉違約風險

中國恒大 （03333） 債務危機尚未化解，繼9月未能如期支付兩筆境外債券利息後，由中國恒大擔保、Jumbo Fortune Enterprises發行的2.6億美元債券於10月3日到期，計及10月3日為周日，有債券持有人向外電表示，截至10月7日，該筆債券過期3日，尚未收到款項。外電指，若Jumbo Fortune無法償債，債券違約或觸發恒大其他債務加速還款條款，令恒大面臨債務交叉風險。

據債券發行文件，發行人Jumbo Fortune是中國恒大境內核心子公司恒大地產集團的一家合營企業。除非「未能支付」的情況是由行政性、技術性原因引發，而且公司在到期日後的5個工作日內償付，否則到期未支付債券兌付資金將構成違約。

中國恒大此前兩筆到期債券利息，都設有30日寬限期。換言之，若恒大未能在內地國慶假期結束時，支付Jumbo Fortune相關債務，違約風險將會提早觸發。

恒大、恒大物業 （06666） 正停牌。

中國恒大、恒大物業開市前停牌 恒大物業︰待刊可能全面要約公司股份公告，可見【下一頁】

甘比陳凱韻19億元私有化全面接手 劉鑾鴻大劉胞妹成要約對象、劉鳴煒去年棄股，可見【下一頁】

圖看近期上市公司宣布甩手恒大系股份

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

根據彭博行業研究信用分析師Daniel Fan表示，若Jumbo Fortune債券償付失敗，或會引發恒大其它債券的交叉違約風險。只要達到一個投資者數額門檻，Jumbo Fortune債券持有人理論上可要求受托管理人宣告正式違約，這或會觸發其他美元債的持有人採取同樣行動。

據知情人士透露，Jumbo Fortune債券持有人下一步將會向恒大及其律師發函，正式要求其履行擔保責任。中國恒大暫未回應事件。

一文看清恒大危機本周發展 大劉沽貨虧百億、未付新債息、蔓延瑞典，詳情請看【下一頁】

相關文章：

【恒大3333】陳茂波：恒大對本港銀行業造成的風險甚微 料不會對港金融穩定產生威脅

【恒大3333】美國國務卿︰希望中國負責任處理恒大債務危機

一鍵攞齊全 港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

責任編輯︰梁浩碩

*同場加映*【ET開市直擊】- 港股10月開局 現金＋股票 揀股點部署（附Time code）