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【恒大3333】恒大擔保美元債券到期　若未能償付或觸發交叉違約風險

股市 08:39 2021/10/04

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【恒大3333】恒大擔保美元債券到期　若未能償付或觸發交叉違約風險

中國恒大 （03333） 債務危機尚未化解，在一周內二度未能如期付息之際，恒大擔保的美元債券昨日到期。知情人士此前透露，由Jumbo Fortune Enterprises發行的2.6億美元債券於10月3日到期，這隻債券的擔保方包括中國恒大集團。由於到期日為周日 ，因此實際償付日順延至周一。發行人是中國恒大境內核心子公司恒大地產集團的一家合營企業。

一文看清恒大危機本周發展　大劉沽貨虧百億、未付新債息、蔓延瑞典，詳情請看【下一頁】

除非「未能支付」的情況是由行政性、技術性原因引發且公司在到期日後的五個工作日內進行了償付，否則到期未支付債券兌付資金將構成違約。

根據彭博行業研究信用分析師Daniel Fan表示，若Jumbo Fortune債券償付失敗，或會引發恒大其它債券的交叉違約風險。只要達到一個投資者數額門檻，Jumbo Fortune債券持有人理論上可要求受托管理人宣告正式違約，這或會觸發其他美元債的持有人採取同樣行動。

【恒大3333】陳茂波：恒大對本港銀行業造成的風險甚微　料不會對港金融穩定產生威脅

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責任編輯︰梁浩碩

港股 中國恒大（03333）

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