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【ET財經早點1分鐘】港股10月開局ADR先跌百點

股市 07:00 2021/10/04

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港股今日假期後復市，美國預託證券上周四及周五的累積變幅，相當於港股跌138點。阿里巴巴 （09988） 美股及小米 （01810） ADR相當於港股累積跌約1%。

*今早9日時《ET開市直擊》譚智樂為你分析市況做好開市準備*【按此】

美國周五就業報告 左右美股

美股踏入波動市況，觀望儲局官員對縮減買債及加息時機的言論。

本周五美國將公布就業報告，市場暫時預期9月失業率輕微回落至5.1%，非農就業人數增加46萬人，較8月的23.5萬人大幅增加。

內地開網遊審批培訓班 罕有點評大熱遊戲

內地上周舉行「北京國際遊戲創新大會」後，會議文件網上廣泛流傳，罕有披露大量遊戲審查的案例分析，引起環球遊戲業界的關注。

文件透露中國對遊戲審查，不但覆蓋未成年人遊戲時數，更是規管遊戲主題、歷史觀、課金及遊戲性等，例如《原神》中大量男性角色女性化 、《信長之野望》過度美化他國歷史。

《Cyperpunk 2077》及《Fallout》等頹廢和違法的世界觀，會視為不當內容，遊戲將不能上架。

中石油前副總裁凌霄 主動投案

剛於9月3日以個人原因請辭的中石油前副總裁凌霄，據中紀委網站指，凌霄涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前中石油紀檢監察組正對其進行紀律審查，並由四川省監委對其進行監察調查。

凌霄在石油行業工作超過35年，其中在油氣管道系統工作約17年。

欄名 : ET財經早點1分鐘

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阿里巴巴－SW（09988） 港股 ADR 失業 美股 失業率 行業 北京 小米 阿里巴巴

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