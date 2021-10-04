【開市9點半】恒大擔保美元債到期　陳茂波稱對本地銀行風險甚微　Tesla第三季交付創新高

（1）踏入10月，港股波動勢不減，市場繼續關注房地產調控。恒大 （03333） 危機拖累市場情緒，集團已連續錯過兩筆美元債的利息，今日亦一隻由恒大擔保的債券到期，該規模為2.6億美元、票息8.5%，加上預期恒大9月銷售大跌逾5成，令違約機會壓力增加。不過，財爺陳茂波指，恒大對本港銀行業造成的風險甚微 料不會對港金融穩定產生威脅

*今早9時《ET開市直擊》為你分析10月市場形勢，做好開市準備*【按此】

圖看開市9點半重點

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（2）周二及周五美國將公布ADP就業人數，及季調後非農就業人口變動及失業率，對儲局收水時間有一定影響。

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（3）限電措施除了可能影響中國經濟增長外，亦可能加劇全球的通脹壓力。

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（4）Tesla第三季交付創新高，中資車股方面，比亞迪 （01211） 9月份新能源車的銷售大增2.6倍。

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【電動車】比亞迪9月新能源車銷量升2.6倍至7.1萬輛 整體汽車銷量升九成

（5）3銀行搶攻稅貸，誰稅貸息最低？

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（6）內地整頓遊戲行業持續，傳內地召開網遊審批培訓班，點名批評BL及艦娘文化。

【互聯網監管】傳內地召開網遊審批培訓班 嚴限課金、點名批評BL及艦娘文化

（7）國際油價近期走勢強勁，但ARK投資掌舵人Cathie Wood認為石油價格走勢將如20世紀初的鯨油（whale oil）的走勢，料油價勢將下跌。

【科技女股神】Cathie Wood：油價勢將下跌 命運如20世紀「鯨油」

（8）幣圈近期消息多多，加密貨幣交易所Coinbase曾獲Cathie Wood多次增持，公司日前證實曾遭駭客入侵。

【Bitcoin】Coinbase證實曾遭駭客入侵 至少6000帳戶資金被轉走

（9）鄭裕彤姪孫鄭明傑被指凌駕於北京燃氣藍天 （06828） 內部控制之上，北京燃氣藍天自1月起停牌。

【鄭裕彤姪孫】北燃藍天去年淨虧損擴大至36.8億元 法證調查指鄭明傑凌駕於公司內部控制之上

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上周五港股ADR及美股收市情況：

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編輯：袁諾曦