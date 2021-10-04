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【虛擬銀行】8虛銀上半年蝕近17億　Mox虧3.3億最多、平安壹賬通攻中小企跑出

Hot Talk 08:30 2021/10/04

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力拓中小企業務的平安壹賬通銀行，上半年稅前虧損1.17億元，8間虛銀中最少。（資料圖片）

8間虛擬銀行中期業績出爐，全數業績仍然見紅，上半年共「燒錢」近17億元。其中，匯立銀行（WeLab Bank）、眾安銀行（ZA Bank）及Mox的虧損擴大幅度最明顯，共佔虛銀上半年總虧損規模接近一半。反而，已推出中小企貸款的3間虛銀則初步跑出，不但核心業務收入較突出，其中2間更是上半年虧損得輕微的虛銀。

財報又顯示，至少4間虛銀上半年增發股本，增幅由約2.6億至5億股不等，反映虛銀開業初期積極增資擴充業務。

一圖看清8間虛銀經營情況【按圖放大】

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8間虛銀各有定位，相對之下，搶先開展中小企貸款業務的虛銀，收入前景似乎更加樂觀。平安壹賬通銀行、眾安銀行及天星銀行，先後推出中小企貸款服務，而上半年亦只有以上3間虛銀錄得淨利息收入，而非淨利息支出。

平安壹賬通銀行蝕不足1.2億元　8虛銀中最少

力拓中小企業務的平安壹賬通銀行，上半年稅前虧損1.17億元，按年上升24%，除錄得虧損最少外，亦是期內唯一客戶貸款規模較存款高的虛銀。

行政總裁馮鈺龍日前表示，開業一年間（截至9月底止），中小企貸款資產增至10億元，來自貸款的毛利率及淨息差分別達6.9%及6.3%。

眾安吸存最多逾77億元　貸款規模都第一

若以貸款計，由於虛銀開展貸款業務步伐不一，業務狀況相對懸殊。截至6月底止，以眾安銀行客戶貸款13.6億元最高，其次是天星銀行的8億元，以及平安壹賬通銀行的5.2億元。而螞蟻銀行是目前唯一仍未推出貸款產品的虛銀。

存款方面，8間虛銀上半年的存款規模達211.3億元，較2020年底再增加53.5億元。當中繼續以眾安銀行存款基礎最大，吸存77.3億元，而Mox亦吸近54億存款。

ZA Bank上半年再燒2.5億元、虧損按年擴大1倍　5月再獲注資5億元｜詳見【下一頁】

事實上，撇除高息吸存等上客成本，所有虛擬銀行目前仍然處於開業初期，對內部系統提升、員工招聘、品牌宣傳推廣等早期投資仍然迫切，相信短期內未必可以扭轉虧損。個別虛銀管理層以往亦曾經指出，目標可以在開業3至5年後達到收支平衡。

中期虧損最多、達3.3億元的Mox，就在財務報告中解釋，稅前虧損主要由於提升數碼產品供應的成本所致。

Mox落實更換舵手　胡博思接替顧海出任Mox行政總裁｜詳見【下一頁】

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