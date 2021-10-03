[第4季部署] 第4季 值得留意的10大港股

監管風暴由科網股吹至教育股，加上中國恒大(03333)違約事件令內房頓時弱勢，以及本港發展商或要回應增強房屋供應的需求，對本港地產股後市構成隱憂，港股上季整體而言格外波動。加上繼內房危機後，限電正成為內地經濟的另一潛在不安因素。 展望第四季，選擇力足在大市突圍的股份難度，料和上季不相伯仲。

繼十大收息股推介後，投資組再向讀者推介下季值得留意的十大港股。展望本季，可看好的股份大致分三類。第一是位於低監管風險，具國策概念的股份。第二是擁有大量資金，具備豐富併購增值的股份。最後則是市值龐大，具一定機會獲納入恒指，吸引被動資金追逐的股份。

第4季值得留意的10大港股一覽:

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