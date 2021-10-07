【美股前瞻】美國9月就業人口周五公布　市場料增加50萬人

▲ 美股一周前瞻

美股聚焦9月就業數據，周三公布、俗稱「小非農」的ADP就業人數大增至56.8萬人，超預期，市場觀望周五公布的季調後非農就業人口變動及失業率是否同樣強勢。市場預期，非農就業人口增加50萬人，前期23.5萬人，失業率預期為5.1%，前期為5.2%。若9月非農就業數據也勝預期，將為儲局提供更大誘因在11月宣布收水。

另外，美債上限有望延期在即，美國參議院多數黨領袖舒默指，已達成債務上限協議。

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CFRA首席投資策略師Sam Stovall表示，美股今年第四季的回報有機會高於平均，惟10月是典型的動盪月份，波動性較其他11個月高出36%，投資者需要抓緊腰帶。

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市場預期儲局11月宣布縮減買債規模。美國銀行全球經濟研究主管Ethan Harris表示，唯一可以令儲局延遲收水的因素是就業數據十分弱，預期疫情續對9月數據構成重大影響。

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編輯：袁諾曦