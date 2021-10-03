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【美股一周前瞻】專家料10月美股波動更大　業績期或成催化劑　關注9月就業數據

股市 22:52 2021/10/03

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美股一周前瞻

美股本周聚焦9月就業數據，包括周三公布、俗稱「小非農」的ADP就業人數，以及周五公布的季調後非農就業人口變動及失業率。踏入第四季，投資界預期美股將會更波動，惟短期或可憧憬業績期成為催化劑。

*逢交易日早上9時《ET開市直擊》為你分析市場形勢，做好開市準備：【按此】*

CFRA首席投資策略師Sam Stovall表示，美股今年第四季的回報有機會高於平均，惟10月是典型的動盪月份，波動性較其他11個月高出36%，投資者需要抓緊腰帶。

Tesla上季交付24萬輛電動車破紀錄，看【下一頁】

市場預期儲局11月宣布縮減買債規模。美國銀行全球經濟研究主管Ethan Harris表示，唯一可以令儲局延遲收水的因素是就業數據十分弱，預期疫情續對9月數據構成重大影響。

國際原油供求緊張，ARK投資掌舵人Cathie Wood發文看淡油價，指油價近期上升是供求失衡所致，但認為石油價格走勢將如20世紀初鯨油（whale oil）的走勢，油價勢將下跌。值得留意的是，石油出口國組織與盟友（OPEC+）將於今日開會，有分析預期，OPEC+成員9月增產幅度或只有每日36萬桶，低於原定的40萬桶，主因受到產能限制。

另外，美國1萬億美元基建方案及3.5萬億美元社會開支方案仍懸而未決。眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）去信民主黨黨友表示，需要更多時間洽商以通過上述兩大方案，因此決定把基建方案的表決時間推遲至10月31日。

相關文章：

【美國經濟】美財長耶倫呼籲國會提高聯邦債務上限　現金、非常規措施將10月用盡

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

編輯：袁諾曦

美股 就業人數 非農就業 失業率

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