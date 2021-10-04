【復必泰疫苗】BioNTech指明年中或需要新疫苗配方　以防止病毒發生變異、復星醫藥曾挫兩成

▲ BioNTech指明年中或需要新疫苗配方 以防止病毒發生變異

BioNTech創始人兼行政總裁Ugur Sahin表示，隨著新冠病毒新變種出現，至明年年中，新冠疫苗有機會需要新的配方，以防止病毒發生變異。在大中華區獨家代理BioNTech新冠疫苗的復星醫藥 （02196） 股價今早曾挫逾兩成，低見31.6元，現跌16.5%，最新報33.45元。

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Ugur Sahin在接受外媒訪問時表示，隨著時間推移，新冠病毒可能會出現能夠逃避人體現有免疫防禦的突變。雖然今年，人們暫時不需要一種不同的疫苗，但到明年年中，他預測情況或會有所不同。

他又指，目前流行的Delta變種病毒雖然更具傳染性，但與原本流行的新冠病毒的差異，不足以削弱當前疫苗的有效性。不過，病毒進化是一個持續的進程，他預計已經接種疫苗的人士，明年將會需要再注射一劑疫苗追加劑。

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記者：梁安琪