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東岳擬逾億元注資工業硅公司 以保原材料供應

股樓投資 22:41 2021/10/03

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氫能概念股東岳(00189)宣布, 全資附屬公司東岳氟硅科技集團有限公司 訂立注資協議，對海南固基投資合夥企業進行金額為1.5億元人民幣。注資後，集團於海南固基的注資金額將約佔其註冊資本的 89.73%。海南固基之附屬公司持有兩家工業硅公司, 四川樂山鑫河電力綜合開發及四川樂山川輝爐料各自約82%之股權。

[第4季部署]次輪電子消費券派發 13隻受惠股最少具5厘息  詳情請看[下一頁]

東岳指, 有關工業硅公司已建成13台冶煉礦熱爐，工業硅之年設計總產能約為13萬噸。其他礦熱爐正在建設中，一旦完工，工業硅之年設計總產能將進一步增至約 23萬噸。注資後，目標工業硅公司擬按市場價格優先向本公司之非全資附屬公司山東東岳有機硅 材料股份有限公司供應工業硅，以滿足其原材料需求。基於近期工業硅供應緊缺及其市 場價格上漲，東岳認為，注資將保障本集團之原材料供應及加強供應鏈，從而穩定生產、降低生產成本及提高集團相對於競爭對手之優勢。 

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撰文 : 李尚毅

東岳集團（00189） 港股

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