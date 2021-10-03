【柬埔寨博彩】金界控股首九個月大眾博彩收入下跌36.6%　九月中已重啟NagaWorld業務

▲ 金界控股首九個月大眾博彩收入下跌36.6% 電子博彩收入跌8.2%

柬埔寨博彩公司金界控股 （03918） 公布今年首九個月經營數據，雖然今年目前為止僅營運兩個半月，但與去年首三季度相比，大眾賭桌日均按押籌碼僅下滑16.4%至290萬美元，而大眾賭桌日均博彩總收入則下滑36.6%至41.5萬美元。

金界控股表示，上月15日已經重啟NagaWorld的業務，當中包括酒店、大眾市場、角子機及貴賓業務，有關服務目前已重新開放予已接種疫苗的客戶。

電子博彩機業務方面，今年首九個月的日均投入金額為420.7萬美元，按年下跌22.5%，期內日均博彩總收入為29.4萬美元，按年下跌8.2%。

金界控股表示，去年及今年的營運處於新冠病毒流行時期，外國遊客人數處於最低水平，公司業務發展主要有賴於相當龐大的當地社區群體，包括外籍及合資格本土客戶，尋求來自城鎮上唯一綜合度假村的豪華服務。

公司表示，目前的業務策略主要專注於柬埔寨國內大眾市場、特選大眾及轉介貴賓業務群體，未來亦會把握外國遊客人數增加帶來的旅遊業務機遇。

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記者：梁安琪