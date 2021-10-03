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【鄭裕彤姪孫】北燃藍天去年淨虧損擴大至36.8億元　法證調查指鄭明傑凌駕於公司內部控制之上

股市 20:54 2021/10/03

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【鄭裕彤姪孫】北燃藍天去年淨虧損擴大至36.8億元　法證調查指鄭明傑凌駕於公司內部控制之上

今年1月起停牌至今的北京燃氣藍天 （06828） 公布去年業績，淨虧損大幅擴至36.75億元，每股淨虧損28.62仙。北燃藍天指，新董事會已考慮調查結果，審議可獲得的相關資料及支持證據，並已盡最大努力估計調查所發現事項的相關財務影響，包括為收購浙江博臣集團、吉林浩源、山西民生及永濟民生等作出一系列的減值。

北燃藍天於今年初懷疑新世界 （00017） 創辦人鄭裕彤姪孫、集團非執董兼副主席鄭明傑未履能董事的受信責任，牽涉多項可能導致公司遭受重大損失的可疑交易，因此今年1月16日起暫停其職務。

根據調查，法證會計師注意到22項可疑交易中，大部分交易是通過集團的合併及收購活動以及投資活動進行，該等交易需要支付款項、匯款、轉讓或貸款。

在審議了法證調查報告的主要調查結果後，特別委員會認為，鄭明傑能於任期內進行及多項可疑交易，主要有三大原因：（1）鄭明傑淩駕於公司內部控制之上，並指示財務人員作出未經授權的付款；（2）鄭明傑在未獲董事會授權及批准的情況下，就該事件與多名外部第三方訂立不同協議，包括服務協議、投資協議及貸款協議；及（3）鄭明傑故意隱瞞其與交易對手（或其實際控制人）的關係，及在董事會審批交易的過程中向其他董事提供有關審查交易虛假、具誤導性或其他不完整的資料。

相關文章：鄭家純侄兒鄭明傑涉經濟犯罪　北燃南天：運作如常（第三版）

港股 新世界發展（00017） 收購 鄭裕彤 停牌 新世界 北京燃氣藍天（06828）

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