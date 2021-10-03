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比亞迪上月售逾7萬部新能源汽車 按年大增2.6倍

股樓投資 21:40 2021/10/03

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比亞迪(01211)發布上月經營數據。整體銷量按年上升89%至8萬輛，當中新能源汽車銷量按年增加2.6倍至7.1萬輛。而由年初至今，比亞迪累積售出33.7萬輛，按年升2倍。

[第4季部署]次輪電子消費券派發 13隻受惠股最少具5厘息  詳情請看[下一頁]

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至於產量方面，比亞迪上月生產7.8萬輛汽車，按年升84%。其中新能源汽車產量，也按年大升2.5倍至7.1萬輛。

另外大和發表報告指，比亞迪DM-i型號電動車自發售以來獲得很多份額，繼續看到其穩健需求，不過生產就受電池供應影響。該行重申其「買入」評級，目標價382元。該行預期，公司今年收入達2,460億元人民幣，按年升60％，當中1,340億元人民幣來自汽車業務，按年升74％。　

[恒大危機] 陳茂波指本港銀行對恒大風險敞口 僅佔140億元   詳情請看[下一頁]

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撰文 : 李尚毅

比亞迪股份（01211） 港股

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