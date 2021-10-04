英國20名司機擺烏龍 以為有油入追錯水泥車

英國因燃油供應不足，多個加油站一度大排長龍或是無油可入。為取得汽油，英國民眾不放過每個機會，有水泥車司機表示，在駕車前往建築工地途中，發現有20名司機尾隨自己。最終才知對方擺烏龍，誤以為水泥車是運送汽油，鬧出笑話。

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英國水泥車司機安德森 （Johnny Anderson）上周四（9月30日）駕駛大型泥頭車，將44噸的水泥漿從伍爾弗漢普頓（Wolverhampton）的比爾斯頓（Bilston），運送至北安普敦郡（Northamptonshire） 的一個建築工地。

安德森在雙行車線的公路駕駛途中，發現沒有車輛打算切線超越心感奇，望向倒後鏡才發現，約20輛車跟在後面。當左轉至建築工地入口的道路時，所有車輛亦一同跟隨他轉入路口。

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當安德森駛到目的地後，聽到汽車喇叭聲，有司機上前詢問安德森要去哪個加油站。此時安德森才恍然大悟，原來他們誤以為自己是運油車司機，所以才跟隨自己，打算去油站入油。

安德森解釋後，其中一位司機向安德森表示，「其實你可以停下來跟大家解釋，你不是運油車司機」。不少司機得知真相後表現灰心，向安德森詢問最近的加油站在哪，希望可以找到真正汽油。

安德森表示，雖然事件十分搞笑，但亦有潛在危險。安德森解釋，如果有人跟蹤運油車，受過訓練的司機有可能會報警處理。而且，駕駛運油車本已是壓力非常大的工作，不應該忍受來自其他民眾的壓力。

責任編輯：郭麗明