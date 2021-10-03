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美國東岸細港口貨運量破紀錄 仍難紓緩西岸困境

環球社會熱點 19:30 2021/10/03

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美國供應鏈危機持續發酵，由於新冠肺炎疫情緩和，美國商品進口量急升，除了南加州港口擠塞嚴重外，多個港口包括紐約州、新澤西州、德州及佐治亞州的積壓量創歷史新高，導致全美各地的運輸延誤日益嚴峻。

美國兩大港口人手嚴重不足 部分供應鏈瀕臨中斷 【下一頁】

美國多個港口貨櫃積壓量嚴重，當地第四大港口、位於佐治亞州的薩凡納港（Port of Savannah），今年的貨輪停靠數量打破多項紀錄，目前有約20多艘貨輪正排隊等待卸貨。據悉港口在財政年度間卸下約530萬個貨櫃，屬貨運最繁忙的一年。

佐治亞州港口管理局主管林奇（Griff Lynch）表示，由於零售商趕在假期前補充貨品庫存，導致利用船運的貨櫃進口量急升，由貨輪、碼頭、倉庫等超出負荷，影響美國東南岸及中西岸供應鏈。

有見及此，佐治亞州港口管理局早前已批准耗資3,400 萬美元（約2.65億港元）的擴建計劃，協助改善碼頭消化積壓貨櫃問題。

全球供應鏈陷危機 可口可樂出奇招運原材料 【下一頁】

另一方面，處理東岸大部分進口貨櫃的新澤西港和紐約港於8月，合共處理超過78萬個貨櫃，連續13個月創下港口貨運量紀錄。兩個港口本月的貨櫃處理量同樣忙碌，偶爾亦出現船隻排隊卸貨情況。

雖然各地港口貨運量屢創紀錄新高，但仍無助紓緩西岸兩大港口擁擠情況。有報告數據指，南加州港口的貨輪停靠及卸貨日數由3.6日增加至6.4日，較亞洲部分全天候運作的港口時間長近5日；部分貨輪更等待長達3周才能停靠南加州的港口。

有研究指，南加州兩大港口的人手較疫情爆發前減少28%，進口量卻增加3成，導致當地無法及時處理大批貨櫃。

責任編輯：郭麗明

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