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【芯片短缺】內媒：芯片短缺令內地車市旺季「無車可賣」　汽車銷售優惠力度減弱

新經濟追蹤 19:14 2021/10/03

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內媒：芯片短缺令內地車市旺季「無車可賣」　汽車銷售優惠力度減弱

芯片短缺問題持續，多間車廠近期陸續預告將會縮減產能。有內地媒體報道，「金九銀十」以往為內地汽車傳統銷售旺季，但今年多間汽車4S店的現車緊俏，部分熱門車型不但沒有銷售優惠，或需要等半年左右才能夠提車。

據《中國證券報》引述內地自主品牌的車企高管指，往年「金九銀十」是乘用車銷售的傳統旺季，今年以來車市雖然需求存在，但市場上「無車可賣」，今年的「金九銀十」預計較往年冷清，預計芯片短缺對汽車生產的影響還會持續，價格仍會堅挺一段時間。

有4S店銷售經理指，受芯片短缺影響，國產車和進口車車源都很緊張，現在不是買車的好時機，若顧客不著急可等12月產能緩解後，再考慮購買。而目前平治、寶馬、奧迪等熱門品牌的暢銷車型購買大多需要等待，優惠力度亦較往年減少數萬元。

報道又引述比亞迪 （01211） 工作人員指，比亞迪的DM-i混動汽車交付需要等待至少三個月，同樣沒有任何優惠。目前比亞迪旗下部分燃油車型已經停產，現有芯片有限供給新能源車，因新能源車售價更高，利潤更可觀。

相關文章：【芯片短缺】理想汽車下調三季度交付預測　疫情影響專用芯片嚴重減產、股價跌一成曾穿100元

【芯片短缺】美光科技首季營收預估遜預期　亞洲芯片股或受影響

記者：梁安琪

經濟 港股 中國 汽車 奧迪 寶馬 新能源 晶片 比亞迪股份（01211）

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