  • 31°C
香港時間 : 20211004日 (一) 12:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電影業復甦】全球勁收8億港元　《007 : 生死有時》票房遠超業界預期

商業 10:00 2021/10/04

分享：

外媒曾預測近期上映的《007 : 生死有時》全球首周票房達9000萬美元，沒想到票房直接達到了1.13億美元（約8.8億港元），足見電影業的復甦進度比行業預期的還要好。（法新社圖片）

外媒曾預測近期上映的《007 : 生死有時》全球首周票房達9000萬美元（約7億港元），沒想到票房直接達到了1.13億美元（約8.8億港元），足見電影業的復甦進度比行業預期的還要好。該電影亦成為疫情以來第一部在沒有中國內地同步的前提下，首周海外票房破1億美元（約7.78億港元）的荷里活大片。

【十一國慶消費】十一國慶市民消費意欲增　中環街市人流及營業額較上周同期增雙位數字

在香港，《007 : 生死有時》首日票房高達426.8萬港元，創造了史上007系列香港最高開畫票房、本年度非假日香港開畫票房冠軍、以及香港9月開畫票房冠軍的記錄。該電影在台灣亦創造了疫情以來台北首日最高票房，台灣首日總票房亦高達724.9萬新台幣（約203.3萬港元）。

截至上周五（1日），《007 : 生死有時》的票房在54個海外市場共收5140萬美元（約4億港元），電影同時在英、德、意、丹麥、香港地區等14個市場創下疫情時代最佳IMAX開畫日表現。行業預計，《007 : 生死有時》可在日內突破1億美元（約7.78億港元）的票房大關。

【供應鏈危機】越南工廠因疫情停工　部分美企考慮轉移生產地

【魷魚遊戲】魷魚遊戲最受亞太區觀眾歡迎　分析料帶旺Netflix全球下載量至全年高位

責任編輯：李智美

相關文章

【電影業復甦】英國影院增加10%員工　應付《007：生死有時》上映
2021/09/28
【電影業復甦】英國影院增加10%員工　應付《007：生死有時》上映
【營商策略】Netflix新劇《魷魚遊戲》熱播　周邊產品受捧熱賣
2021/09/29
【營商策略】Netflix新劇《魷魚遊戲》熱播　周邊產品受捧熱賣
【魷魚遊戲】魷魚遊戲最受亞太區觀眾歡迎　分析料帶旺Netflix全球下載量至全年高位
2021/10/02
【魷魚遊戲】魷魚遊戲最受亞太區觀眾歡迎　分析料帶旺Netflix全球下載量至全年高位

你可能感興趣

【電影業復甦】英國影院增加10%員工　應付《007：生死有時》上映
11:00 2021/09/28
【電影業復甦】英國影院增加10%員工　應付《007：生死有時》上映
【營商策略】Netflix新劇《魷魚遊戲》熱播　周邊產品受捧熱賣
08:00 2021/09/29
【營商策略】Netflix新劇《魷魚遊戲》熱播　周邊產品受捧熱賣
【魷魚遊戲】魷魚遊戲最受亞太區觀眾歡迎　分析料帶旺Netflix全球下載量至全年高位
16:01 2021/10/02
【魷魚遊戲】魷魚遊戲最受亞太區觀眾歡迎　分析料帶旺Netflix全球下載量至全年高位
香港 荷里活 IMAX 疫情 電影

上一篇文章

【勞動力短缺】美國低薪工人薪金按年升 5.3%　休閒和酒店業增長最顯注

下一篇文章

【十一國慶消費】信和集團旗下3大商場消費氣氛向好　商戶營業額上升達100%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【5000元消費券】只需五個步驟　支付寶香港用戶即可在天貓香港消費
【5000元消費券】只需五個步驟　支付寶香港用戶即可在天貓香港消費
【魷魚遊戲】魷魚遊戲最受亞太區觀眾歡迎　分析料帶旺Netflix全球下載量至全年高位
【魷魚遊戲】魷魚遊戲最受亞太區觀眾歡迎　分析料帶旺Netflix全球下載量至全年高位
【減肥商機】防彈咖啡切合都市人減肥需求而暢銷　美企去年營收逾7億
【減肥商機】防彈咖啡切合都市人減肥需求而暢銷　美企去年營收逾7億
【供應鏈危機】越南工廠因疫情停工　部分美企考慮轉移生產地
【供應鏈危機】越南工廠因疫情停工　部分美企考慮轉移生產地
【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費券優惠】電子消費券今發放　一田推多項優惠吸客　冀百貨錄雙位數升幅
【消費券優惠】電子消費券今發放　一田推多項優惠吸客　冀百貨錄雙位數升幅