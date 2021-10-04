【電影業復甦】全球勁收8億港元　《007 : 生死有時》票房遠超業界預期

▲ 外媒曾預測近期上映的《007 : 生死有時》全球首周票房達9000萬美元，沒想到票房直接達到了1.13億美元（約8.8億港元），足見電影業的復甦進度比行業預期的還要好。（法新社圖片）

外媒曾預測近期上映的《007 : 生死有時》全球首周票房達9000萬美元（約7億港元），沒想到票房直接達到了1.13億美元（約8.8億港元），足見電影業的復甦進度比行業預期的還要好。該電影亦成為疫情以來第一部在沒有中國內地同步的前提下，首周海外票房破1億美元（約7.78億港元）的荷里活大片。

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在香港，《007 : 生死有時》首日票房高達426.8萬港元，創造了史上007系列香港最高開畫票房、本年度非假日香港開畫票房冠軍、以及香港9月開畫票房冠軍的記錄。該電影在台灣亦創造了疫情以來台北首日最高票房，台灣首日總票房亦高達724.9萬新台幣（約203.3萬港元）。

截至上周五（1日），《007 : 生死有時》的票房在54個海外市場共收5140萬美元（約4億港元），電影同時在英、德、意、丹麥、香港地區等14個市場創下疫情時代最佳IMAX開畫日表現。行業預計，《007 : 生死有時》可在日內突破1億美元（約7.78億港元）的票房大關。

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責任編輯：李智美