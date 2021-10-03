【十一國慶消費】十一國慶市民消費意欲增　中環街市人流及營業額較上周同期增雙位數字

▲ 今年「十一」國慶期間，本地市民的消費意欲明顯較去年好。（中環街市提供）

今年「十一」國慶期間，本地市民的消費意欲明顯較去年好。市民李小姐表示，假期花費約1萬元，購買智能電話、衣服、酒和食物等。由華懋集團營運的中環街市試業一個月，也稱十一期間的消費較好。

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中環街市發言人表示，試業一個月發現假日人流尤為暢旺。而在十一期間，人流及營業額較上周同期有雙位數增長，零售及餐飲的整體營業額更上升2成。

中環街市也看準機會，推出一些推廣策略。例如中午時間有慶祝國慶活動舉行，晚上亦有主打文化藝術電影活動，讓全日都可吸引不同年齡層的人參與。

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單一消費滿100元或以上可參加大抽獎

另外，第二期電子消費券已發放，華懋集團旗下7大商場消費購物，截至11月14日期間舉行優惠活動。顧客以指定四個電子消費平台單一消費滿100元或以上，即可參加「華懋集團商場 消費大抽獎 送您e-POWER新世代汽車」。每單一消費最多可獲20個抽奬機會。

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記者：馬意文