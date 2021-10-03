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[恒大危機] 陳茂波指本港銀行對恒大風險敞口 僅佔140億元

股樓投資 20:17 2021/10/03

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內房中國恒大(03333)違約危機發酵，市場一度憂慮本港銀行也受事件影响。本地傳媒引述財政司司長陳茂波指，本港銀行對恒大的風險敞口為140億元，僅佔本港銀行總資產26.5萬億元中的0.05%,形容事件不會對香港金融市場構成系統性風險。

[第4季部署]次輪電子消費券派發 13隻受惠股最少具5厘息  詳情請看[下一頁]

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較早前市傳香港金管局要求銀行上報對中國恒大的敞口，因擔心會對本地的金融體系帶來潛在系統性風險。傳香港金管局曾詢問本地銀行，並給予24小時回覆對中國恒大，包括貸款和衍生品在內的敞口。

長城汽車擬拓歐洲市場 傳有意接管日產西班牙車廠  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 李尚毅

中國恒大（03333） 港股

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