[恒大危機] 陳茂波指本港銀行對恒大風險敞口 僅佔140億元

內房中國恒大(03333)違約危機發酵，市場一度憂慮本港銀行也受事件影响。本地傳媒引述財政司司長陳茂波指，本港銀行對恒大的風險敞口為140億元，僅佔本港銀行總資產26.5萬億元中的0.05%,形容事件不會對香港金融市場構成系統性風險。

[第4季部署]次輪電子消費券派發 13隻受惠股最少具5厘息 詳情請看[下一頁]

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

較早前市傳香港金管局要求銀行上報對中國恒大的敞口，因擔心會對本地的金融體系帶來潛在系統性風險。傳香港金管局曾詢問本地銀行，並給予24小時回覆對中國恒大，包括貸款和衍生品在內的敞口。

長城汽車擬拓歐洲市場 傳有意接管日產西班牙車廠 詳情請看[下一頁]

同場加映【孫子市法】通脹債限嚇怕好友 全球能源荒隨時殺到

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機