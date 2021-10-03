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全球供應鏈陷危機 可口可樂出奇招運原材料

環球經濟金融 18:46 2021/10/03

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受新冠肺炎疫情影響，全球出現供應鏈問題，各大公司決定採取不同策略應對危機。美國可口可樂公司為確保生產線持續運作，選擇以創意手段，改用散貨船運送原材料。多間大公司則因東南亞疫情，導致出口嚴重下降。

美國兩大港口人手嚴重不足 部分供應鏈瀕臨中斷 【下一頁】

可口可樂（Coca-Cola）全球運輸採購總監史密斯（Alan Smith）在職場社交平台LinkedIn發文，表示由於無法取得足夠的貨櫃及碼頭支援運輸，公司改用原本運送大麥﹑煤炭及其他原物料的散貨船，來運輸生產所需的原材料。目前可口可樂已僱用3艘相關船隻，並避免前往主要貨運港口，以免運送進度再一次受影響。

可口可樂的解決手法獲不少網民讚賞，但亦指出大公司如可口可樂需要出此下策非常罕有，絕對不是一個良好的訊號。

供應鏈大亂 美Costco限購廁紙等日用品 【下一頁】

美國其他大公司亦同樣面對供應鏈問題，Nike因東南亞新一輪疫情，特別是越南封城影響最大，導致生產力大幅下跌。就算當地能按預期10月解除封城，回歸正常產能仍需數月，所以即使消費者需求持續上升，但Nike於9月底亦要宣布削減全年銷售預期。

美國服裝鞋類協會（AAFA）主席拉馬爾（Steve Lamar）表示，越南是美國第二大服裝鞋類貨品來源地，是重要商業伙伴。越南的部分工廠因疫情自7月實施封城至今，服裝鞋類生產大受打擊。

有分析師指出，運動鞋品牌Nike及Adidas等最受越南疫情影響，估計當地的製造業產能在降封後，需要5個月至半年時間才能回復正常。然而，分析師指越南解封後可能會面對人手不足問題，整體產能恢復程度仍有待觀望。

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責任編輯：吳漢培

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