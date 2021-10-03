【2021稅貸戰】3行搶攻稅貸 最低稅貸息1.33厘

▲ 3間銀行搶攻稅務，當中以星展的1.33厘稅貸息為最低，市料專攻大額交稅的高薪族。

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3間大小銀行搶攻稅務貸款的商機，當中以星展的1.33厘最低息，較虛擬銀行眾安的1.75厘，以及建行亞洲的2.01厘低。如相比去年度業界推首輪最低稅貸息比較，如今有兩間減價，又以星展的劈幅最大，高達34%，建行亞洲亦削低8%，僅眾安加逾兩成。專家預計，大行及傳統銀行資金成本較低，料較易以平息突圍。反之，今年上半年8間虛銀共蝕近17億元，恐不易再猛燒錢強攻貸款。而參考上周四（9月30日）季結，一年拆息僅0.33厘，凸顯同業稅貸息雖鬥平，按理賺取息差仍大有水位。

綜觀星展新推稅季貸款，最低息1.33厘，以貸款150萬元及還款期12個月計，相比去年最平息2.01厘及須借200萬元，這間新加坡過江龍今年度的稅貸急降門檻及劈息。星展今年稅貸息下調0.68厘，倘以幅度計，劈幅高達33.8%。

此外，星展又提供其他着數，若合資格客戶網上成功申請，更送200元「一扣即享」金額。然而，若是小額借貸，在星展只借1萬元，以兩年還款期計，息率則為4.17厘。至於稅貸上限為200萬元或月薪20倍，且有12個月至24個月選擇。

建行亞洲最低稅貸息2.01厘

那邊廂，建行亞洲也新推名為「好現金」稅季貸款，以借款額35萬元或以上，還款期12個月計，最低稅貸息為2.01厘。這間中資行標榜毋須提交稅單，但享特惠息須環聯信貸風險評級最新紀錄AA至CC級別，且手續費全免。

對比去年建行亞洲推首輪稅貸為2.18厘，條款跟上述計劃2.01厘相若，今年減0.17厘，如以幅度計，下調8%。該行上年度推次輪稅貸卻减價，惟借款額要求較多，至少80萬元，計及現金回贈的息率為1.63厘。

而建行亞洲今年的貸款上限為200萬元，又或12倍月薪，最長還款期為60個月，優惠由上周五（10月1日）至今年底。該行另有貸款額較低選擇，至少借5萬元，最高貸息為3.51厘，以還款期36個月計。此外，該行同時推信用卡稅季分期計劃，但須附帶條件。

眾安稅貸「一錘定息」1.75厘

這是繼虛擬銀行眾安（ZA Bank）推名為「一錘定息」一口價稅貸以來，第3間業界搶攻綠色炸彈。

而搶閘出招的眾安，以貸款額20萬元計，還款期無論是半年或36個月（3年），皆以一口價1.75厘的稅貸息釐定，借款上限100萬元。

另方面，合資格的全新銀行用戶，更有機會享開戶優惠，獲400元的特惠現金獎賞，優惠至今年底，但須符合附帶條件。

去年眾安推稅貸一口價，最低稅貸息1.45厘，適用於還款期由6個月至24個月，借貸額為廿萬元。今年新推稅貸在牌面上已調高0.3厘，若以幅度計，加價逾兩成。

不過，上述虛擬銀行於去年度推兩輪稅貸，而次輪貸息已加價至1.88厘。

而比併上年度傳統銀行及虛銀的稅貸戰，最平息由華僑永亨信用財務提供的1.26厘，此震撼價以最少借30萬元、以及還款期一年衡量。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪