以色列更新綠色通行證 硬推民眾打加強劑

全球多國先後為民眾接種新冠肺炎疫苗加強劑，以提高疫苗保護效用。以色列的「綠色通行證」於周日（3日）停用，當地同日更新疫苗通行證，已接種疫苗加強劑的民眾可申請新綠色通行證，進入指定場所，通行證有6個月效期。

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總理貝內特（Naftali Bennett）上周六（2日）表示，國家正處於關鍵時刻，呼籲民眾不要因為疫情緩和、大規模放寬防疫措施而自滿，指將會繼續執行綠色通行證措施，希望民眾盡快接種疫苗加強劑。貝內特強調，新冠疫苗能拯救生命，接種率是讓國家維持正常運作的基礎。

以色列於周日停用舊有綠色通行證，當局同時推出新通行證。新證件由接種最後一劑疫苗的日子計算，設6個月有效期，民眾可通過衛生部網站或應用程式獲取新綠色通行證。

這亦意味民眾接種第2劑疫苗後的6個月內，需再接種加強劑，否則無法取得有效的新通行證。警察亦會在高感染率的城市中，加強對聚會場所巡查及執法。

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另一方面，民眾取得新冠病毒檢測陰性結果後，可自費申請1周的臨時綠色通行證，進入所有室內場所或特定埸所，包括餐廳及博物館。

雖然以色列疫情有所緩和，但當局未有鬆懈。以色列亦新增568宗重症感染個案，當中有422人未接種疫苗、108人沒有接種加強劑、有37人接種加強劑後仍染疫。

責任編輯：郭麗明