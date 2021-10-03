【十一國慶消費】信和集團旗下3大商場消費氣氛向好　商戶營業額上升達100%

▲ 過去三日的國慶周末假期，撞上第二期電子消費券發放，信和集團負責人表示，比起往年同期，旗下商場的商戶營業額上升了高達100%，多間食肆更出現「爆滿」的情形。（信和集團提供圖片）

過去三日的國慶周末假期，撞上第二期電子消費券發放，信和集團負責人表示，比起往年同期，旗下商場的商戶營業額上升了高達100%，多間食肆更出現「爆滿」的情形。

消費券及商場推廣活動 帶動商戶生意升1倍

信和集團旗下商場推出的3大重點區域商場屯門市廣場、奧海城及荃新天地，人流錄得較去年同期有20%的增長，而商戶的營業額亦隨著第二期電子消費券的發放及商場推廣活動，錄得較去年同期100%的升幅，消費氣氛向好。

信和集團資產管理董事蔡碧林指出，第二期電子消費券的發放繼續刺激零售市道，配合連串的商場推廣活動，在剛過去的三日國慶周末假期，成功吸引不少顧客到商場消費，更有顧客累積兩期消費券合共HK$5,000一併使用，消費氣氛暢旺，大大提升商戶生意。

蔡碧林透露，集團商場推出的「愈買愈狂賞．即抽即賞大抽獎」活動提升顧客的購買意欲，過去三日反應熱烈，更有S⁺ REWARDS會員消費滿HK$5,000參加抽獎，成功獲得HK$10,000 S現金券，消費回贈達200%。

另外，由於是次抽獎活動條件需要顧客於2間不同商戶消費關係，所以不少S⁺ REWARDS會員會以一張大額消費收據及一張食肆收據參與抽獎，成功帶動商場食肆生意，多間食肆出現「爆滿」的情形，商場食肆對三日假期生意亦感滿意。

夥八達通送120萬元獎賞

除了抽獎活動，信和集團亦與最多市民選擇收取的消費券電子平台八達通合作，於旗下八大商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、尖沙咀中心、帝國中心、黃金海岸商場及藍灣廣場推出消費賞活動。蔡碧林表示，繼首階段與AlipayHK合作後，信和集團特別於第二期消費券發放期間與八達通合作，迎接新一個「消費高峰期」，顧客於8個參與商場內以八達通即日單一消費滿HK$300或以上，即可換領HK$50 S現金券或指定商戶現金券，獎賞總值120萬元。

責任編輯：李智美