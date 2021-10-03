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【恒大危機】威華達控股公布悉數沽售恒大汽車持股套現3.3億　預告全年業績可能錄得虧損

股樓投資 17:17 2021/10/03

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威華達控股(00622)公布，9月27至30日期間，於聯交所悉數出售恒大汽車(00708)合共1.38億股，每股作價介乎1.87至3.35元，總代價3.32億元。

基於出售事項之財務影響，2021年止年度收益總額將轉為負數，並於年內撥回2020年度恒大汽車股權之未變現公平值收益31.01億元。因此，2021年度可能錄得虧損。

 

【第4季部署】花旗同時下調恒指年底及一年目標 至26800點及28000點 建議增持5大板塊共12股

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同場加映  【孫子市法】通脹債限嚇怕好友 全球能源荒隨時殺到

 

 

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撰文 : 周兆邦

威華達控股（00622） 港股

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