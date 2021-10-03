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長城汽車擬拓歐洲市場 傳有意接管日產西班牙車廠

股樓投資 17:54 2021/10/03

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內地汽車廠商長城汽車(02333)傳正和西班牙當局談判，有意接手日產汽車位於西班牙巴塞隆拿的大型工廠。日產因業務重組，原定計劃於12月關閉這間員工人數達3000名的3間車廠。剔除選擇自願退休的員工，潛在受影响人數為1600人。據悉長汽對接手其中一間大廠有興趣，有意保留廠內1300名員工。

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目前，長汽在俄羅斯開設車廠，並在德國和奧地利開設研發中心。若成功接手日產車廠，將首次在南歐開設生產線。較早前長汽表示，計劃明年在歐洲推出款小型電動汽車和一款充電式混合動力運動型車，成為繼比亞迪 (01211)和蔚來(美:NIO)後,另一間於歐洲推出環保汽車的內地車廠。

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撰文 : 李尚毅

長城汽車（02333） 港股

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