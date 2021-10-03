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【第三季總結】10大升幅榜中多隻電力股上榜　華潤電力升一倍稱冠

股樓投資 17:54 2021/10/03

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今年第三季度恒指累跌14.75%，國企指數跌18.17%，恒生科技指數跌25.18%，整體跑輸全球市場。

回顧第三季度，阿里巴巴（09988）、美團（03690）、騰訊（00700）等科技股表現疲弱，與此同時，電力、煤炭等傳統板塊的上漲。

升幅榜中，中廣核新能源（01811）、中國電力（02380）、華潤電力（00813、新天綠色能源（00956）均漲超1倍，惟僅華潤電力市值大於500億元，故另外3者未能上榜。

 

第三季10大升幅榜，不包括市值低於500億元股份：

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同場加映  【孫子市法】通脹債限嚇怕好友 全球能源荒隨時殺到

 

 

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撰文 : 周兆邦

華潤電力（00836） 港股

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