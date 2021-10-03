【第三季總結】10大升幅榜中多隻電力股上榜　華潤電力升一倍稱冠

今年第三季度恒指累跌14.75%，國企指數跌18.17%，恒生科技指數跌25.18%，整體跑輸全球市場。

回顧第三季度，阿里巴巴（09988）、美團（03690）、騰訊（00700）等科技股表現疲弱，與此同時，電力、煤炭等傳統板塊的上漲。

升幅榜中，中廣核新能源（01811）、中國電力（02380）、華潤電力（00813、新天綠色能源（00956）均漲超1倍，惟僅華潤電力市值大於500億元，故另外3者未能上榜。

第三季10大升幅榜，不包括市值低於500億元股份：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

同場加映 【孫子市法】通脹債限嚇怕好友 全球能源荒隨時殺到

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機