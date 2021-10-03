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【供應鏈危機】越南工廠因疫情停工　部分美企考慮轉移生產地

商業 18:30 2021/10/03

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由於越南工廠仍受疫情影響需要停工，不少美國企業重新考慮將生產業務轉移至其他地區，包括遷回中國。

在美中貿易戰爆發期間，越南因低工資水平吸引不少製造商將生產基地由中國遷至越南。但但自今年7月份起，越南因遏制疫情而實施了嚴格的封鎖措施，致製造業供應鏈一度陷入癱瘓，令Nike和Lululemon Athletica等公司重新考慮將生產業務轉移至其他地區，包括遷回中國。

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彭博社報道，目前Nike約一半鞋類產品在越南生產，惟受工廠關閉影響，該企已在越南損失了10周的產量。據BTIG LLC的數據，這10周相當於損失了1億雙鞋的產量。Nike預計，在未來8個月將出現產品供不應求的局面。其首席財務官Matt Friend表示，在新冠疫情導致工廠停產的經驗表明，要工廠全面恢復生產規模將需一段長時間，故公司正最大限度地提高其他國家的鞋履產能，並正把服裝生產業務從越南轉移至中國等地。

越南美國商會(American Chamber of Commerce in Vietnam) 8月底對近100家製造業公司代表的一項調查發現，五分之一的公司此前已將部分生產轉移至其他國家。越南美國商會製造業和供應鏈工作組負責人Jonathan Moren指，製造商已經意識到，從供應鏈角度來看，無論是在中國、越南、或其他地方，都不能把所有雞蛋放在一個籃子裡，應持續採取多元化策略。鞋履公司Crocs  首席執行官Andrew Rees在9月中旬亦已表示，正將部分生產轉移到世界其他地區，已經計劃將部分生產遷出越南，並正在印尼和印度增加設施。

有商業分析師表示，越南對工廠關閉的強硬態度可能會損害其生產國的競爭力，但亦有分析公司仍然看好越南生產市場發展。政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）東南亞業務負責人Peter Mumford表示，儘管越南目前面臨困難，但由於當地擁有長期優勢，包括相對穩定的政治局面、對外國投資的開放程度，以及位於與中國陸地邊界，這將有助於繼續吸引廠商駐足。

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責任編輯：蘇穎琪

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