【美股焦點】Tesla第三季交付量再創歷史新高　10月兩大事件有望再推升股價

全球供應鏈短缺，整個汽車行業銷售緊張，不過特斯拉（美：Tesla）仍在第三季度汽車交付量打破歷史紀錄。Tesla表示，今年第三季度的全球汽車交付量達到241300輛，再次打破了第二季度創下的201250輛的歷史記錄，同時亦超過彭博綜合12位分析師預期的223677輛。

其中，在第三季度，特斯拉共交付了232025輛Model 3和Model Y，高於去年同期的124318輛。Model 3和Model Y的交付量佔第三季度總交付量的96%。高端車型Model S和Model X的交付量為9275輛，去年同期為15275輛。

值得留意，其他汽車巨頭銷量普遍下跌。通用汽車下跌幅度擊最大，該公司9月份關鍵的卡車工廠停產，使得其第三季度在美國的汽車銷量為446997輛，較去年同期下降33%。

另一個銷量大幅下降的汽車品牌是豪華汽車INFINITI，其第三季度銷量大幅下降39%。本田本季度的銷量下滑了10.9%；日產汽車第三季度銷量下降10%。

Tesla銷售報捷，而本月將迎另外兩大事件，有望推升股價向上。Tesla將於美東時間10月7日下午5時30分在德州奧斯汀最新的超級工廠舉行2021年年會。奧斯汀工廠是Tesla在美國的第二大製造工廠，將於明年初開始生產電動卡車Cybertruck。

另外，Tesla第三季業績將於10月底出爐。華爾街分析師預測，特斯拉第三季度營收為130億美元，每股收益為1.38美元。該公司有望連續第9個季度實現盈利。今年二季度，特斯拉營收和每股收益分別為120億美元和1.45美元。

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