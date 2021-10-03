  • 29°C
香港時間 : 20211003日 (日) 16:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】Tesla第三季交付量再創歷史新高　10月兩大事件有望再推升股價

股樓投資 16:12 2021/10/03

分享：

全球供應鏈短缺，整個汽車行業銷售緊張，不過特斯拉（美：Tesla）仍在第三季度汽車交付量打破歷史紀錄。Tesla表示，今年第三季度的全球汽車交付量達到241300輛，再次打破了第二季度創下的201250輛的歷史記錄，同時亦超過彭博綜合12位分析師預期的223677輛。

其中，在第三季度，特斯拉共交付了232025輛Model 3和Model Y，高於去年同期的124318輛。Model 3和Model Y的交付量佔第三季度總交付量的96%。高端車型Model S和Model X的交付量為9275輛，去年同期為15275輛。

值得留意，其他汽車巨頭銷量普遍下跌。通用汽車下跌幅度擊最大，該公司9月份關鍵的卡車工廠停產，使得其第三季度在美國的汽車銷量為446997輛，較去年同期下降33%。

另一個銷量大幅下降的汽車品牌是豪華汽車INFINITI，其第三季度銷量大幅下降39%。本田本季度的銷量下滑了10.9%；日產汽車第三季度銷量下降10%。

Tesla銷售報捷，而本月將迎另外兩大事件，有望推升股價向上。Tesla將於美東時間10月7日下午5時30分在德州奧斯汀最新的超級工廠舉行2021年年會。奧斯汀工廠是Tesla在美國的第二大製造工廠，將於明年初開始生產電動卡車Cybertruck。

另外，Tesla第三季業績將於10月底出爐。華爾街分析師預測，特斯拉第三季度營收為130億美元，每股收益為1.38美元。該公司有望連續第9個季度實現盈利。今年二季度，特斯拉營收和每股收益分別為120億美元和1.45美元。

 

【第4季部署】花旗同時下調恒指年底及一年目標 至26800點及28000點 建議增持5大板塊共12股

 

 

 

同場加映  【孫子市法】通脹債限嚇怕好友 全球能源荒隨時殺到

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

 

撰文 : 周兆邦

特斯拉（Tesla，美：TSLA） 美股

下一篇文章

[第4季部署]次輪電子消費券派發 13隻受惠股最少具5厘息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【特色生意經】 午市人均消費閒閒地過千蚊 高級餐廳靚茶配美食突圍 成富豪名人聚腳地
【特色生意經】 午市人均消費閒閒地過千蚊 高級餐廳靚茶配美食突圍 成富豪名人聚腳地
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
5G概念年內悄然大升　發掘5G產業鏈的滄海遺珠
5G概念年內悄然大升　發掘5G產業鏈的滄海遺珠
尚宜折實價242.88萬起　首期不用25萬　全棟僅30伙 面積最細138呎
尚宜折實價242.88萬起　首期不用25萬　全棟僅30伙 面積最細138呎
【樓市熱話】親戚子女繼承50年樓齡洋樓 欲出售但無人問津 網民：便宜3成容易出售
【樓市熱話】親戚子女繼承50年樓齡洋樓 欲出售但無人問津 網民：便宜3成容易出售
【樓市現象】 外籍人士遇上望全海景心頭好 前租客未搬走也照租 21000元租卿旺大廈兩房
【樓市現象】 外籍人士遇上望全海景心頭好 前租客未搬走也照租 21000元租卿旺大廈兩房