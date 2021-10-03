【十一國慶消費】新地十二大商場加推第二擊「消費賞上賞」　人流及營業額升逾兩成

▲ 新地（00016）旗下十二大商場公布了連假的人流和營業額，按年增長逾兩成。（新地提供）

十一國慶3連假即將完結，新地（00016）旗下十二大商場東港城、上水廣場、北角匯、Mikiki、將軍澳中心、PopWalk天晉滙等，公布了連假的人流和營業額，按年增長逾兩成。尤以售賣家電的店鋪表現尤其出色，大批市民趁消費券的發放作大額消費，購買大型家電及電器產品。

新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮表示，為迎接第二期電子消費券帶來的商機，再加上10月1日一連三日長假期，新地12大商場加大力度推消費獎賞活動。

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她又指，市民消費慾大增，首日限定推出的100%回贈，吸引大批市民到商場作大額消費。並稱，一連三日的國慶假期人流及營業額，分別錄得按年增長22%及25%。

新地12大商場，包括東港城、上水廣場、北角匯、Mikiki、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、life@KCC、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場，早前加推「消費賞上賞」第二擊。

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消費滿6,000元送1,500元場購物餐飲贈券

是次優惠包括由10月1日起，顧客於指定參與商場以電子貨幣包括4大指定電子消費券支付工具，單日消費滿3,000元及6,000元或以上，即可分別獲600元和1,500元指定新地商場購物餐飲贈券。贈券通用12大商場，涵蓋逾310個商戶及品牌，例如時尚服飾、餐飲美食和生活家品。

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責任編輯：馬意文