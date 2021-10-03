全美各地現遊行集會 數千示威者反對德州禁墮胎法

德州簽署法案禁止女性懷孕6周後墮胎，引起全美各地女性抨擊。美國有數以千計女性於上周六（2日）在最高法院、德州國會大樓及各個城市遊行，抗議州政府對墮胎日益限制，以及捍衛憲法賦予的墮胎權利。

德州禁懷孕6周後墮胎 強姦亂倫成孕無豁免 【下一頁】

上周六全美各地有多達660場遊行，反對德州於上月1日生效、禁止女性懷孕6周後墮胎法案。數百人聚集在德州首府奧斯汀，譴責州長阿博特（Greg Abbott）簽署名為心跳法案（heartbeat bill）的禁墮胎法律，禁止女性在偵測到胎兒心跳後墮胎，即使女性因被強姦或亂倫成孕也不獲豁免 。

法案主要依靠民眾舉報，當成功起訴任何提供非法墮胎的人士，舉報者將獲得最少1萬美元（約7.8萬港元獎勵）。

首都華盛頓亦有舉行聲援集會，計劃生育聯合會（Planned Parenthood）主席約翰遜（ Alexis McGill Johnson）發言指，不論身處何地亦與德州婦女同在，面對黑暗時刻。

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示威者遊行至最高法院，最高法院於周一（4日）審理密西西比州涉及墮胎權利案件。密西西比州的反墮胎法於2018年通過，規定除面臨生命危機或胎兒嚴重畸形，將禁止女性在懷孕15周後墮胎。

但美國第五巡迴上訴法院其後否決通過法案，最高法院將決定是否推翻裁決。若推翻裁決，墮胎權利將不受憲法保護，各州可自由執行墮胎法。

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責任編輯：郭麗明