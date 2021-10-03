【新股IPO】「周杰倫概念股」巨星傳奇赴港IPO　母親為創辦人之一　著名填詞人方文山為首席文化官

據港交所9月30日披露，巨星傳奇集團有限公司向港交所主板提交上市申請，民銀資本為獨家保薦人。

巨星傳奇是一間新零售運營商，專注通過各種渠道銷售健康管理產品及護膚產品(主要通過微信等社交電子商務渠道)。於往績記錄期間(2018年、2019年及2020年12月31日止年度、2020年及2021年6月30日止六個月)，公司的主要產品包括魔胴防彈咖啡及護膚品。

於2020年，根據灼識諮詢報告，公司按總商品交易額計為中國防彈飲料市場最大的公司，市場份額為40.6%。此外，根據相同報告按總商品交易額計，公司於2020年在基於社區的社交電商業中名列中國健康管理前10。

財務方面，截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度，公司的收入分別為人民幣(下同)9470萬元、8660萬元及4.569億元，複合年增長率約為119.7%。截至2020年及2021年6月30日止六個月，公司的收入分別為3.119億元及1.661億元。

值得留意，巨星傳奇的控股股東及創辦人之一為藝人周杰倫的母親葉惠美。著名歌曲填詞人方文山，則為首席文化官，負責集團產品的營銷宣傳及創意策略規劃。

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