美眾議院月底再表決基建方案 佩洛西：一定通過

美國民主黨眾議員因為意見不合，遲遲未能通過總統拜登的基建方案。眾議院議長佩洛西近日去信眾議院民主黨黨友，宣布押後至月底再次表決基建方案，稱需要更多時間與各方協調，揚言今次一定可以通過方案。

遊說黨友失敗 美國民主黨推遲基建方案投票 【下一頁】

佩洛西（Nancy Pelosi）在上周六（2日）的信中表示，需要更多時間洽商達成目標，通過基建方案及3.5萬億美元（約27.3萬億港元）的預算案。因此，佩洛西決定把基建方案的表決時間，推遲至10月31日。

民主黨中間派眾議員戈特海默（Josh Gottheimer）批評，佩洛西及進步派拖延基建方案表決，表示不能讓少數極左人士破壞總統拜登（Joe Biden）的施政進程，以及方案下每年可產生的200萬新職位。

美國國會通過臨時撥款 避免聯邦政府停擺 【下一頁】

拜登亦表示，月內將盡力直接向美國民眾推廣自己的基建方案及預算案，希望取得更多美國民眾支持。上周五（1日）拜登罕有地造訪國會，消息指他在私人會面中向民主黨眾議員透露，即使預算案有縮水亦要通過兩大議案。

基建方案早於8月已闖過參議院，但民主黨眾議員一直未能就通過方案之上達成共識。進步派希望利用基建方案作籌碼，確保包含社會及環保政策的預算案能夠通過。然而，中間派人士希望大減預算案金額，亦不認同要綑綁基建方案。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培