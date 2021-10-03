【美股焦點】「科技股女股神」Cathie Wood旗下ARKK　錄成立以來最大季度資金淨流出

有「科技股女股神」之稱的Cathie Wood，旗下基金ARK Innovation ETF（美：ARKK）錄其成立以來最大的季度資金外流。截至9月末的三個月裏流出資金大約19.7億美元。雖然數據上有1天的時間延遲，意味9月最後一個交易日的資金流動尚未確實，惟基金錄連續兩季資金外流幾乎已成定局，9月份有望成為該產品2014年推出以來資金淨流出最多的月份。

【第4季部署】花旗同時下調恒指年底及一年目標 至26800點及28000點 建議增持5大板塊共12股

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

同場加映 【孫子市法】通脹債限嚇怕好友 全球能源荒隨時殺到

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機