【魷魚遊戲】韓劇《魷魚遊戲》大熱　勢打破Netflix多項收視紀錄

以生存遊戲為主線的韓劇《魷魚遊戲》風靡全球，目前在包括美國在內的90多個國家觀看量排名第一。值得留意，《魷魚遊戲》約95%的觀眾在韓國以外的其他國家。目前該劇集已被翻譯成31種語言在全球各地播放。

Netflix亞太地區創意活動的負責人Minyoung Kim表示，從各方面來看，《魷魚遊戲》的總觀看時長和觀看至少兩分鐘的用户數量都有望超過Netflix目前的最高紀錄——《布里奇頓（Bridgerton）》和《紳士怪盜（Lupin）》。Netflix在YouTube上發布的《魷魚遊戲》預告片播放量已經超過1400萬，是上面兩部劇的兩倍多。

另外，Netflix的節目總監Ted Sarandos 9月28日出席美國一場會議時，透露旗下劇集及電影的最新收視成績。原創韓劇《魷魚游戲》（Squid Game）才播出9天，他從走勢推斷，《魷》必定打破法國劇集《怪盜羅蘋》（Lupin）開播4周、取得7600萬用戶收看的非英語劇最高紀錄，更有望成為Netflix史上收視率最佳的作品。

現時Netflix前10名人氣影集排行榜（以播出28天計）：

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