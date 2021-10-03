英國旅遊「紅區」大縮水 僅剩9國或地區上榜

英國因應全球新冠肺炎疫情，推出旅遊「紅綠燈」列表，制定出入境限制。英媒報稱，當地政府將大幅減少外遊危險風險最高的紅色國家及地區名單，由54降至僅剩9地。有關措施估計會在本周內公布。

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《星期日電訊報》報稱，英國首相約翰遜（Boris Johnson）預計會放寬更多國家的入境者，在抵達英格蘭後無需接受強制10日酒店隔離。相關措施估計會在周四（7日）公布，預期旅遊行程預約急增，有助刺激深受疫情影響的航空業及旅遊業。

有指，屆時仍處於「紅區」的國家及地區僅剩9個。來自巴西﹑印尼﹑墨西哥及南非的入境人士，只要完成疫苗接種，即可豁免強制隔離。來自「紅區」的入境者，仍要支付高達2,285英鎊（約2.4萬港元）的酒店隔離費用。

英國早前亦被傳周一（4日）起取消黃色及綠色旅遊名單，改以各地疫苗接種率來決定哪些屬於高風險的紅色旅遊地區，限制旅客入境。同時，政府亦不再要求「紅區」外，部分完成疫苗接種人士在出發前，需要完成檢測。

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責任編輯：吳漢培