[魷魚遊戲] 《魷魚遊戲》熱播觸發流量大增 Netflix 遭韓寬頻商起訴 申索網絡維護開支

韓國劇集《魷魚遊戲》成為美國串流平台 Netflix(美:NFLX)近期全球最熱播劇集。然而這熱潮卻令Netflix惹上官非。在韓國，觀眾追劇導致網絡流量急增，當地寬頻營運商 SK寬頻日前起訴Netflix,要求其就網絡流量大增，繳付維護開支。

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SK寬頻表示，除了《魷魚遊戲》，另一劇集《D.P：逃兵追緝令》在Netflix熱播，已令SK寬頻由2018年5月至今月9月所處理的Netflix數據流量，大幅增加24倍，對網絡構成負荷。有指Netflix近年使用SK網絡，從本港和日本的伺服器，向韓國觀眾數據流量較大的高清內容。

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