[第4季部署]次輪電子消費券派發 13隻受惠股最少具5厘息

上輪電子消費券派發，一定程度上刺激極本港消費氣氛。日前，第二筆款項2,000元已透過不同電子支付工具，派發予已登記人士。本港零售及餐廳板塊相信是新措施下的大贏家，潛在受惠股份接近20隻。經過統計，其中13隻受惠股目前歷史周息率最少達5厘以上。若想於消費券之外再多出一份糧，不妨以下列股份打造一個收息組合。

13隻受惠消費券措施高息股一覽：

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除了上述股份，持股支付寶香港的長和(00001),本港商場營運商領展(00823)和太古地產(01972)周息率也達4厘。其餘本地股包括八達通營運商港鐵(00066)，阿信屋零食店營運商CEC國際(00759)和網購平台營商香港科技探索(01137)等，周息率雖較低，惟它們的業務同樣受益於電子消費券措施。買入後持有也屬可取策略。

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