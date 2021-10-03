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ASM太平洋收購 美國汽車自動感應器設備商AEi

股樓投資 12:36 2021/10/03

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半導體設備供應商ASM太平洋(00522)宣布，將收購美國汽車自動感應器設備商AEi。集團未披露收購作價，交易將以全現金方式進行。

【第4季部署】花旗同時下調恒指年底及一年目標 至26800點及28000點 建議增持5大板塊共12股  詳情請看 [下一頁]

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ASM太平洋表示，收購AEi符合集團通過擴展至具有前景相關市場以實現持續盈利增長的戰略。首先，收購將使集團在汽車相機組裝和測試解決方案領域下重要的地位，並把業務擴展至一個於今年具約6,000萬美元規模的市場。

其次，收購將使集團能顯著擴大其所服務的市場，包括全球一級和二級汽車零部件供應商，為自動化和可擴展的端到端相機模組組裝提供整體解決方案。

【恒大危機】 受恒大債務危機波及 瑞典車企財困 正尋覓新投資者  詳情請看[下一頁]

第三，收購將有助ASM太平洋於安全監控、無人機等相關市場尋求新的發展機遇，把業務拓展至一個於2025年將具約4.6億美元規模的市場。AEi亦將能夠利用ASM太平洋廣泛的全球銷售和履行服務網絡，尤其是在亞洲，加快把握新機遇。雙方的客戶群亦將能夠受惠於集團高度專注於整合工業4.0至其解決方案之能力，為其提供強大分析和人工智能以進一步擴大產品線。

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撰文 : 李尚毅

ASM太平洋（00522） 港股

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