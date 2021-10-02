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Google查詢銀行戶口服務「Google Plex」暫停　調查有33%Apple Pay和Google Pay用戶想開啟都無用？

科技 18:20 2021/10/02

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Google的Google Plex計劃要暫定。（法新社圖片）

Google於2019年計劃一項「Google Plex」的服務，讓用戶透過其查詢銀行戶口。惟Google發言人公布，公司現時將專注為銀行和金融機構提供數碼服務，而非成為該些供應商。

綜合媒體報道，普遍於美國的銀行和相關機構，對於Google Plex計劃感到期待。當中，BM Technologies日前才發表有關消息，並稱其與Google對於這個新機遇和成為合作夥伴感到興奮。

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民眾方面也有調查表示，33%的Apple Pay和Google Pay用戶將會開啟該戶口。據悉，為這個新戶口，花旗銀行更有40萬客戶在等候名單。

對於Google Plex要暫定，有關機構均感到意外，包括BM Technologies在內，皆因其早前仍以為項目正在進行。項目叫停，負責Gooogle電子商務的總裁Bill Ready稱：「擔憂銀行認為Plex和他們競爭，因為建立這產品有領導角色。」

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然而，Business Insider報道中，對於這件事有另一解釋。並稱，曾負責帶領Google Plex項目的負責人已離開了Google Payments的團隊，讓項目發展速度「低於預期」，令項目延遲。而項目延遲的結果便是暫定。惟這個原因並沒有得到Google方面證實。

責任編輯：馬意文

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