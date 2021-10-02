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委內瑞拉新貨幣「減零」抗通脹 被批於事無補

環球社會熱點 17:31 2021/10/02

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委內瑞拉通貨膨脹嚴重，當地貨幣玻利瓦爾最高面額鈔票已達100萬（約31.6港元）。委內瑞拉政府政府宣布推出新貨幣，將舊有玻利瓦爾面額「減6個零」，簡化會計核算過程。但有委內瑞拉經濟學者批評，新政策不會帶來任何影響。

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委內瑞拉周五（1日）宣布，啟動貨幣改革，是次為當地3年內的第2次。新貨幣將舊玻利瓦爾（bolivar）大減「6個零」，旨在簡化企業及銀行的會計過程，報道指當地系統無法處理龐大數字。當地銀行系統周五曾暫停運作數小時，為轉換新貨幣作準備。

委內瑞拉金融觀察數據顯示，當地按年通脹率為1,743%，而當地最低工資為每月2.5美元（約195港元）。當地商業交易廣泛採用美元，居民甚少使用玻利瓦爾現金購買物品，包括日用品、藥品、學習用品等。《路透社》報道指，普遍使用美金情況將進一步削弱政府新計劃。

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由於貨幣面額過於龐大，委內瑞拉政府曾於2018年從貨幣面額中「減5個零」，當地10年前亦推出類似政策，減少貨幣面額「3個零」。委內瑞拉政府指國內經濟困境因美國制裁導致，但國內有意見指當局經濟干預政策才是成因。

委內瑞拉經濟學家佩安迪（Jose Manuel Puente）表示，國內經濟失衡情況十分嚴重，新政策抵消的通脹將很快恢復。他批評政策，從宏觀經濟學角度而言，改變不會產生任何影響。

責任編輯：李俊儀

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