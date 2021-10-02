▲ 【新冠疫苗】香港疫苗接種率反超美國 陳肇始：爭取再開會與內地通關

香港社區疫苗接種計劃開展逾半年，最新已完成接種869萬劑次，接近450萬人次已接種第一劑新冠病毒疫苗，419萬人次完成兩劑新冠疫苗。以港府標準，香港完成接種兩針疫苗的比率相當於可接種人口的62.3%，以總人口計，港人接種疫苗比率就達55.8%，彭博統計資料，香港疫苗接種比率已經超越美國。

港府目前仍以更高的疫苗接種比率為目標，食物及衞生局局長陳肇始周六接受訪問時稱，香港新冠疫苗接種率達66%，70歲以下人士接種率有約7成，但70歲以上只有大約3成，會設法向長者宣傳、便利港人接種疫苗的安排。

通關進程方面，陳肇始表示，香港持續「清零」是通關的條件，同時要不斷提高接種率，早前與國家衞健委、廣東衞健委等在深圳舉行首次會議，交流防疫抗疫措施及健康碼等，她期望爭取開第二次會議，推進通關。

▲ 香港疫苗接種比率追上美國（彭博數據）

廣東10月11日恢復赴香港商務簽注 配合「來港易」，可見【下一頁】

港府近期多次重申，與內地通關為首要目標，同時收緊「外防輸入」的措施，多個外國商會都批評港府做法，令香港更封閉。

在區內，新加坡新冠疫苗接種比率達79.6%，更勝香港，但當地放棄以「清零」為目標，近期確診個案反創出新高，美國早前調升對新加坡的出入境警戒級別。

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編輯：麥德銘