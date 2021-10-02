▲ 【恒大3333】許家印前年指導論文專研內房現金流風險預警 竟成恒大下場神預言？

許家印除了是恒大集團（03333）創辦人外，更是美國西阿拉巴馬大學榮譽博士，工餘時間外，許家印曾擔任母校武漢科技大學管理學教授，指導學生論文。

近月恒大集團深陷債務問題，更令外界覺得巧合的是，原來許家印曾在2019年指導自己的學生，武漢科技大學碩士生張瑜完成了畢業論文《現金流視角下房地產企業財務風險預警模型研究》，論文更針對財務風險預警管理，提出四大恒大有待改善地方。

▲ 許家印曾在2019年指導武漢科技大學碩士生張瑜完成了畢業論文《現金流視角下房地產企業財務風險預警模型研究》

缺乏財務風險預警專職崗位 依靠單一變量預警

論文提到，恒大缺乏財務風險預警專職崗位，恒大在財務報告中花費較大篇幅披露了其風險管理體系架構，總體還是非常科學合理，但針對企業整體的經營風險而言，並未將財務風險單獨劃分並深入分析；且針對整體經營風險防範時，也只是由管理層替代執行，並未成立專門的風險預警部門或崗位。

論文又稱，從恒大披露的財務報告中可以看出，其現下的財務風險預警主要是依靠單一變量（Variable），如報告當年資產負債率與上年的變化對比，融資成本的變化及原因等；除此之外，恒大也運用了敏感性分析法對關鍵財務風險要素進行分析，如披露利率的上下變動幅度對其當期利潤的影響等，但尚未構建多元變量的財務風險預警模型，而正如文獻綜述，「在理論界，單一變量預警早已被多元變量預警替代」。

圖看恒大近期到期須支付利息的債務

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

財務風險預警對策及責任機制不健全

對於財務風險預警對策，論文指出，根據財務報告描述，恒大對其關注的信貸風險和流動資金風險都有相應的風險防控措施，尤其是流動資金風險，恒大秉持「現金為王」的政策，充分考慮其流動資金與可用融資資金來源，並提供了經濟極端下行時的備選方案，形容是非常值得業界學習的；但針對其他財務風險的防控措施並未如此，如投資風險等，因此其財務風險預警對策庫尚有待完備。

論文又提到，財務風險預警責任機制不健全。責任機制是企業必須要明確由誰全權負責企業整體的財務風險管理，且將整體財務風險合理分解，落實到具體部門或個。論文指出，恒大在其日常管理中，「失職問責制」的推行力度還是非常大，每個月都會要求部門領導按照其分管人數的一定比例上報問責案例，給員工以警示，只是目前還尚未單獨建立財務風險預警責任機制。論文表示，與設立財務預警專職崗位同樣道理，健全專門針對財務預警管理的責任機制對於財務風險預警管理工作也是不可或缺的。

相關文章：

【恒大3333】一文看清恒大危機本周發展 大劉沽貨虧百億、未付新債息、蔓延瑞典

【恒大3333】威華達盡沽恒大汽車套現3.3億元 料拖累今年業績虧損

【恒大3333】恒大汽車瑞典子公司計劃引入新資金 此前已裁300人