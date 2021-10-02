【新加坡疫情】新增近3000宗確診 累計近10萬人染疫

新加坡新冠疫情惡化持續，確診人數持續上升。新加坡衛生部（MOH）宣布，再增2,909宗確診個案，累計9.94萬宗確診。新加坡當局表示，再有8名長者染疫離世，新增確診個案中，556人為60歲以上長者。

新加坡新確診近2500宗 連續3日破2000 【下一頁】

MOH周五（1日）宣布，新增2,909宗確診個案，當地染疫人數累計達99,430宗。確診個案中，2,079宗屬社區傳播個案，818宗為外勞宿舍傳播群組，另有12宗輸入個案，新增患者中556人為60歲或以上長者。當局指正監察10個活躍感染群組，外勞宿舍Blue Stars Dormitory群組增21人染疫，群組累計442宗確診個案。

周五增8名長者染疫離世，年齡介乎66至96歲，包括7男1女。其中4人未接種疫苗，2人未完成接種，剩餘2人完成接種，當局指8人皆有過往病史。新加坡已連續12日錄得死亡個案，累計死亡人數達103人。

新加坡單日確診創新高 連續兩日破2000宗 【下一頁】

截至周五，共有1,356人因確診需入院接受治療，按日減少4宗。有222人需使用氧氣瓶，34人需入住深切治療部。當局指，重症患者中有214人為長者。

新加坡82%人口已完成疫苗接種，85%人口最少接種1劑。當局指已有近23.7萬長者接種加強劑，另有11.1萬人已預約準備接種，當地共有50萬名長者合乎接種加強劑資格。

責任編輯：李俊儀