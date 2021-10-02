  • 32°C
香港時間 : 20211002日 (六) 17:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新加坡疫情】新增近3000宗確診 累計近10萬人染疫

環球社會熱點 16:42 2021/10/02

分享：

新加坡新冠疫情惡化持續，確診人數持續上升。新加坡衛生部（MOH）宣布，再增2,909宗確診個案，累計9.94萬宗確診。新加坡當局表示，再有8名長者染疫離世，新增確診個案中，556人為60歲以上長者。

新加坡新確診近2500宗 連續3日破2000 【下一頁】

MOH周五（1日）宣布，新增2,909宗確診個案，當地染疫人數累計達99,430宗。確診個案中，2,079宗屬社區傳播個案，818宗為外勞宿舍傳播群組，另有12宗輸入個案，新增患者中556人為60歲或以上長者。當局指正監察10個活躍感染群組，外勞宿舍Blue Stars Dormitory群組增21人染疫，群組累計442宗確診個案。

周五增8名長者染疫離世，年齡介乎66至96歲，包括7男1女。其中4人未接種疫苗，2人未完成接種，剩餘2人完成接種，當局指8人皆有過往病史。新加坡已連續12日錄得死亡個案，累計死亡人數達103人。

新加坡單日確診創新高 連續兩日破2000宗 【下一頁】

截至周五，共有1,356人因確診需入院接受治療，按日減少4宗。有222人需使用氧氣瓶，34人需入住深切治療部。當局指，重症患者中有214人為長者。

新加坡82%人口已完成疫苗接種，85%人口最少接種1劑。當局指已有近23.7萬長者接種加強劑，另有11.1萬人已預約準備接種，當地共有50萬名長者合乎接種加強劑資格。

責任編輯：李俊儀

相關文章

【新加坡疫情】新確診近2500宗 連續3日破2000
2021/10/01
【新加坡疫情】新確診近2500宗 連續3日破2000
【新加坡疫情】單日確診創新高 連續兩日破2000宗
2021/09/30
【新加坡疫情】單日確診創新高 連續兩日破2000宗
【新加坡疫情】確診數首破2000 感染群組再增加
2021/09/29
【新加坡疫情】確診數首破2000 感染群組再增加
美國提高新加坡旅遊警戒級別 建議未打針民眾勿前往
2021/09/28
美國提高新加坡旅遊警戒級別 建議未打針民眾勿前往
【新加坡疫情】單日增近2,000確診 增一感染群組
2021/09/27
【新加坡疫情】單日增近2,000確診 增一感染群組

你可能感興趣

【新加坡疫情】新確診近2500宗 連續3日破2000
11:17 2021/10/01
【新加坡疫情】新確診近2500宗 連續3日破2000
【新加坡疫情】單日確診創新高 連續兩日破2000宗
10:55 2021/09/30
【新加坡疫情】單日確診創新高 連續兩日破2000宗
【新加坡疫情】確診數首破2000 感染群組再增加
12:00 2021/09/29
【新加坡疫情】確診數首破2000 感染群組再增加
人口 傳染病 疫情 疫苗 新加坡 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月02日 時間17:00）

下一篇文章

【新冠疫苗】加州將強制學生接種 美國首個
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新加坡疫情】新確診近2500宗 連續3日破2000
【新加坡疫情】新確診近2500宗 連續3日破2000
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔明年作廢 部分商舖已拒收
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔明年作廢 部分商舖已拒收
新型冠狀肺炎全球疫情（10月02日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月02日 時間17:00）
10大樓價最難負擔城市香港排榜首 澳洲5地上榜
10大樓價最難負擔城市香港排榜首 澳洲5地上榜
澳洲11月重開邊境 州份達8成接種率即開關
澳洲11月重開邊境 州份達8成接種率即開關
【BNO移民英國】農場出平均月薪5.5萬 請工人摘西蘭花
【BNO移民英國】農場出平均月薪5.5萬 請工人摘西蘭花