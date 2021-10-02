【魷魚遊戲】魷魚遊戲最受亞太區觀眾歡迎　分析料帶旺Netflix全球下載量至全年高位

▲ Netflix韓國劇集《魷魚遊戲》大受歡迎，成為網絡上的熱門話題。

Netflix韓國劇集《魷魚遊戲》大受歡迎，成為網絡上的熱門話題，引來民眾關注與劇中出現的遊戲相關產品。有指，劇集魷魚遊戲也帶動平台的用戶人數有增長趨勢。

據彭博報道，Netflix用戶增長強勁與魷魚遊戲受歡迎有關。隨着該平台公布有新一季《The Witcher》和《Seinfeld》的消息等，帶動股價上漲。

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分析師 Geetha Ranganathan 認為，Netflix用戶的訂閱增長數目在今年稍早時間有所放緩，是等待一個時機。而魷魚遊戲令用戶數目增長，當中「最明顯是亞太地區，而下載量是全球急增。」YipitData預計，受惠在亞太地區帶動下， Netflix 全球下載量已達到至 2021 年的最高位。

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另外，Netflix最新宣布預購第三季The Witcher。而第二季The Witcher即將於12月開播。

責任編輯：馬意文