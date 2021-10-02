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【雅居樂集團 3383】 雅居樂指因資本市場波動 決定擱置分拆雅城上市

股樓投資 16:18 2021/10/02

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雅居樂集團（03383）公布，鑑於資本市場的波動並經審慎考慮各情况後，決定不進行早前建議的雅城集團分拆及上市。董事會認為，有關決定不會對集團的財務狀況或業務營運造成任何重大不利影響。

【大行點睇】花旗全綫下調濠賭股目標價　行業長遠首選銀娛澳博【見下頁

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公司指，仍對雅城的發展充滿信心，如決定重啟雅城分拆及上市，將會另行發布公告。

雅居樂於去年6月宣布，擬分拆旗下從事綠色生態景觀服務以及智慧裝飾家居服務的雅城集團上市，當時市場消息指，該計劃集資約3至4億美元。

同場加映﹕【孫子市法】通脹債限嚇怕好友 全球能源荒隨時殺到

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記者：郭秀慧

分拆 經濟 雅居樂集團（03383）

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