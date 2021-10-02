【新冠疫苗】加州將強制學生接種 美國首個

為提高民眾新冠疫苗接種率，美國多地機構實施強制接種措施。美國加州州長紐瑟姆宣布，一旦美國全面批准12歲或以上人士接種新冠疫苗，加州將強制州內學生接種新冠疫苗，成美國首個強制學生接種州份。據報措施或在下學年生效，外界料中學生下學年開學前需接種疫苗。

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紐瑟姆（Gavin Newsom）周五（1日）宣布，一旦美國聯邦政府全面批准12歲或以上人士接種新冠疫苗，加州將要求所有12歲至17歲學生接種。當聯邦政府批准5至11歲兒童可接種疫苗時，當局亦會跟著規定要求11歲或以下學童接種。當局此舉令加州成全美首個，強制學童接種新冠疫苗州份，或成其他州份參考先例。

外界預料，措施將於2022至2023年度學年生效，屆時加州所有公私立學校將要求學生，返校前需接種新冠疫苗。學生可因宗教及醫療原因申請豁免，但當局或在明年尋求立法，禁止申請新冠疫苗豁免。紐瑟姆指，將與議員合作推進學童疫苗接種計劃。

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紐瑟姆表示，措施旨在保障安全，復甦加州經濟，讓學童能夠享受面授課堂的好處。他透露， 加州12至17歲青少年中，63.5%已最少接種1劑疫苗，較整體合資格人士接種率84%低。美國兒童染疫數目上升，9月首周病例中近3成確診者為兒童，數目創新高。

責任編輯：李俊儀