【恒大危機】 受恒大債務危機波及 瑞典車企財困 正尋覓新投資者

中國恒大（03333）債務危機持續蔓延，恒大汽車（00708）旗下瑞典電動車公司NEVS，在裁員300名員工後，正尋覓新投資者，目前已與潛在投資者進行磋商。

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NEVS行政總裁Stefan Tilk接受外電訪問時表示，因應恒大目前的情況，正與多名潛在買家討論入股，以保障恒大出現問題時，可以繼續營運，但基於保密協議，目前還未能透露具體名單。

Stefan Tilk坦言，會做出這個決定是受到情勢所逼，「先前已考慮一段時間，現在變得有必要性，因為恒大已經無法為公司提供融資。」，並強調，公司目前仍然有足夠營運資金。

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記者：郭秀慧